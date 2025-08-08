Režiser franšize Boter v bolnišnici v Rimu prestal načrtovan poseg

Italijanski mediji so prvi poročali, da je režiser Francis Ford Coppola v eni od bolnišnic v Rimu, ker naj bi imel težave zaradi srčne aritmije. Da je res bil hospitaliziran, je potrdil najprej 86-letnikov tiskovni predstavnik, pozneje pa tudi Coppola sam, ki je na družbenem omrežju zapisal, da je z njim vse v redu.

"Gospod Coppola je v bolnišnici, kjer je prestal načrtovan poseg pri priznanem dr. Andrei Natale, ki je njegov zdravnik že več kot 30 let. Zdaj počiva," je v izjavi za italijanske medije povedal režiserjev tiskovni predstavnik, ki je dodal, da je z njim vse v redu. Pozneje se je na družbenem omrežju oglasil tudi Coppola, ki je zapisal: "Da Dada (kakor me kličejo moji otroci) je v redu. Ker sem v Rimu, sem to priložnost izkoristil tudi za to, da sem po 30 letih znova šel na postopek atrijske fibrilacije, ki ga je opravil njegov izumitelj, odličen italijanski zdravnik Andrea Natale! Z menoj je vse v redu."

Eden od lokalnih medijev je pred dnevi poročal, da je bil Coppola v bolnišnico sprejet zaradi operativnega posega, ki naj bi bil povezan s težavami s srcem in je bil že nekaj časa načrtovan, a je imel režiser pred samo operacijo težave zaradi srčne aritmije, zato je ostal na opazovanju. Režiserjev tiskovni predstavnik je v izjavi navedbe zanikal in jih označil za neresnične. "Ni bilo nič nujnega. V bolnišnico se je odpeljal z avtomobilom," je povedal njegov ameriški predstavnik za medije.

Z oskarjem nagrajeni Coppola v Italijo pogosto odpotuje, tam pa se je zaradi službenih obveznosti mudil tudi nedavno, ko si je ogledoval lokacije za snemanje novega filma.