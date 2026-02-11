Naslovnica
Tuja scena

Režiser in glasbenik zahtevata umik glasbe iz filma Melania

Los Angeles, 11. 02. 2026 09.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Melania Trump na premieri svojega dokumentarnega filma.

Režiser filma Fantomska nit Paul Thomas Anderson ter glasbenik Jonny Greenwood iz skupine Radiohead, ki je prispeval glasbo za omenjeni film, zahtevata umik filmske glasbe iz Fantomske niti, ki jo je moč slišati v dokumentarcu o trenutni prvi dami ZDA Melanii. Kot menita, uporaba filmske glasbe v dokumentarcu pomeni kršitev Greenwoodove pogodbe.

Film o ameriški prvi dami, Slovenki Melanii Trump, spet dviguje prah. Pa ne zaradi uspeha ali navdušenja občinstva, temveč zaradi kršenja pogodbe o uporabi glasbe v filmu.

Ameriška prva dama Melania Trump je ves čas pod drobnogledom javnosti.
Ameriška prva dama Melania Trump je ves čas pod drobnogledom javnosti.
FOTO: Profimedia

Oglasila sta se namreč režiser filma Fantomska nit Paul Thomas Anderson ter glasbenik Jonny Greenwood iz skupine Radiohead. "Ugotovila sva, da je del filmske glasbe iz Fantomske niti uporabljen v dokumentarcu Melania. Čeprav Jonny Greenwood ni lastnik avtorskih pravic za glasbo, se Universal ni posvetoval z njim o uporabi te glasbe s strani tretje osebe, kar je kršitev pogodbe, ki jo je sklenil Greenwood. Zaradi tega sta Jonny in Paul Thomas Anderson zahtevala, da se glasba umakne iz dokumentarca," je zapisano v izjavi, ki jo je spletni portal Variety pridobil od Greenwoodovega tiskovnega predstavnika.

Melania Trump na premieri svojega dokumentarnega filma.
Melania Trump na premieri svojega dokumentarnega filma.
FOTO: Profimedia

Po prvotnih napovedih naj bi dokumentarni film Melania v režiji Bretta Ratnerja prinesel podrobnejši vpogled v življenje ameriške prve dame, a po mnenju številnih v resnici ne razkrije prav ničesar novega. Kljub temu je v dveh vikendih od izida v ZDA zaslužil že 13,35 milijona ameriških dolarjev, kar je po navedbah Varietyja izjemen dosežek za dokumentarni film, ki ne govori o naravi ali glasbi.

Dokumentarec Melania je sicer stal več kot katerikoli dokumentarni film v zgodovini. Amazon MGM je zanj namenil ogromno denarja, saj je film in spremljajočo dokumentarno serijo, namenjeno neposrednemu predvajanju, kupil za 40 milijonov dolarjev, nato pa še 35 milijonov dolarjev porabil za trženje filma v kinematografih. To so doslej nepredstavljivi izdatki, ob upoštevanju dejstva, da dokumentarci tradicionalno ne prinašajo velikih prihodkov od prodaje vstopnic, še piše Variety.

melania umik glasbe film Jonny Greenwood Paul Thomas Anderson fantomska nit

