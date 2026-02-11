Režiser in glasbenik zahtevata umik glasbe iz filma Melania

Film o ameriški prvi dami, Slovenki Melanii Trump, spet dviguje prah. Pa ne zaradi uspeha ali navdušenja občinstva, temveč zaradi kršenja pogodbe o uporabi glasbe v filmu.
Oglasila sta se namreč režiser filma Fantomska nit Paul Thomas Anderson ter glasbenik Jonny Greenwood iz skupine Radiohead. "Ugotovila sva, da je del filmske glasbe iz Fantomske niti uporabljen v dokumentarcu Melania. Čeprav Jonny Greenwood ni lastnik avtorskih pravic za glasbo, se Universal ni posvetoval z njim o uporabi te glasbe s strani tretje osebe, kar je kršitev pogodbe, ki jo je sklenil Greenwood. Zaradi tega sta Jonny in Paul Thomas Anderson zahtevala, da se glasba umakne iz dokumentarca," je zapisano v izjavi, ki jo je spletni portal Variety pridobil od Greenwoodovega tiskovnega predstavnika.
Po prvotnih napovedih naj bi dokumentarni film Melania v režiji Bretta Ratnerja prinesel podrobnejši vpogled v življenje ameriške prve dame, a po mnenju številnih v resnici ne razkrije prav ničesar novega. Kljub temu je v dveh vikendih od izida v ZDA zaslužil že 13,35 milijona ameriških dolarjev, kar je po navedbah Varietyja izjemen dosežek za dokumentarni film, ki ne govori o naravi ali glasbi.
Dokumentarec Melania je sicer stal več kot katerikoli dokumentarni film v zgodovini. Amazon MGM je zanj namenil ogromno denarja, saj je film in spremljajočo dokumentarno serijo, namenjeno neposrednemu predvajanju, kupil za 40 milijonov dolarjev, nato pa še 35 milijonov dolarjev porabil za trženje filma v kinematografih. To so doslej nepredstavljivi izdatki, ob upoštevanju dejstva, da dokumentarci tradicionalno ne prinašajo velikih prihodkov od prodaje vstopnic, še piše Variety.
