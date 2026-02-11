Režiser in glasbenik zahtevata umik glasbe iz filma Melania

Film o ameriški prvi dami, Slovenki Melanii Trump, spet dviguje prah. Pa ne zaradi uspeha ali navdušenja občinstva, temveč zaradi kršenja pogodbe o uporabi glasbe v filmu.

Ameriška prva dama Melania Trump je ves čas pod drobnogledom javnosti. FOTO: Profimedia

Oglasila sta se namreč režiser filma Fantomska nit Paul Thomas Anderson ter glasbenik Jonny Greenwood iz skupine Radiohead. "Ugotovila sva, da je del filmske glasbe iz Fantomske niti uporabljen v dokumentarcu Melania. Čeprav Jonny Greenwood ni lastnik avtorskih pravic za glasbo, se Universal ni posvetoval z njim o uporabi te glasbe s strani tretje osebe, kar je kršitev pogodbe, ki jo je sklenil Greenwood. Zaradi tega sta Jonny in Paul Thomas Anderson zahtevala, da se glasba umakne iz dokumentarca," je zapisano v izjavi, ki jo je spletni portal Variety pridobil od Greenwoodovega tiskovnega predstavnika.

Melania Trump na premieri svojega dokumentarnega filma. FOTO: Profimedia

Po prvotnih napovedih naj bi dokumentarni film Melania v režiji Bretta Ratnerja prinesel podrobnejši vpogled v življenje ameriške prve dame, a po mnenju številnih v resnici ne razkrije prav ničesar novega. Kljub temu je v dveh vikendih od izida v ZDA zaslužil že 13,35 milijona ameriških dolarjev, kar je po navedbah Varietyja izjemen dosežek za dokumentarni film, ki ne govori o naravi ali glasbi.