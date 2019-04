Režiser je pristal v komi

Ameriški režiser John Singleton, ki se je podpisal pod filme, kot so Poetic Justice, Higher Learning, Rosewood, Shaft in Baby Boy, Prehitri in predrzni in 4 bratje, znan pa je bil tudi po režiji televizijskih oglasov, je v bolnišnici pristal v komi, poročajo tuji mediji.

"John Singleton, naš sin, naš oče, je v bolnišnici doživel možgansko kap. Trenutno leži na urgentnem oddelku, zanj je dobro poskrbljeno," se je glasila uradna izjava njegove družine. 51-letni režiser je v bolnišnico odšel zaradi hudih bolečin v nogi, ki jih je začutil med letom iz Kostarike.

Čeprav je družina zatrjevala, da režiser dobro okreva, pa so se tuji mediji dokopali do uradnih bolnišničnih dokumentov, v katerih je zapisano, da je Singleton v komi. Medtem je njegova mati na sodišču vložila papirje, v katerih želi postati njegova zakonita zastopnica, dokler John ne okreva.