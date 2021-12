Režiser Jean-Marc Vallée je umrl zaradi srčnega zastoja

Po tem, ko so znanega režiserja Jeana-Marca Valléeja našli mrtvega v njegovi koči, je v javnost prišla informacija, da je umrl zaradi srčnega zastoja. Njegovo smrt so na družbenih omrežjih komentirali številni pretreseni zvezdniki, ki so izrazili hvaležnost, da so lahko sodelovali z njim.

icon-expand Jean-Marc Vallée je doživel infarkt. FOTO: AP

V ponedeljek je javnost pretresla novica o smrti priznanega režiserja Jeana-Marca Valléeja, ki se je podpisal pod številne uspešnice, kot so seriji Majhne laži in Ostrina ter film Klub zdravja Dallas. Vzrok smrti 58-letnika, ki so ga našli mrtvega v njegovi koči blizu mesta Quebec, sprva ni bil znan, sedaj pa Deadline poroča, da je Kanadčan umrl zaradi srčnega zastoja. Vir je za portal povedal, da je filmski ustvarjalec ob koncu tedna v koči pričakoval goste, najverjetneje pa je umrl 25. decembra, dan pred tem, ko so ga zjutraj našli mrtvega. Page Six piše, da je Vallée živel zelo zdravo – ni pil alkohola, redno je telovadil in prakticiral metodo Wima Hofa, ki naj bi premikala meje človeškega potenciala ter krepila moč in vitalnost.

Na nenadno smrt režiserja so se že odzvali številni zvezdniki, ki so delali z njim. Igralke v seriji Majhne laži, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern in Shailene Woodley, so se mu poklonile na družbenih omrežjih. Kidmanova je zapisala: "Težko si je predstavljati, da je preminil nekdo, ki je bil tako vitalen, energičen in priseden kot Jean-Marc. Pretresena sem. Bil je središče moje kreativnosti. Z besedami ne morem opisati, kako pomemben je bil zame," je zapisala v objavi na Instagramu, v kateri je delila njune skupne fotografije. V nadaljevanju je režiserju pripisala zasluge za nekaj svojih najboljših izkušenj v igralski karieri. Ena od njih je bilo snemanje na pečinah v Big Suru v Kaliforniji. Svojemu kolegu se je poklonila tudi Witherspoonova, ki je prav tako zapisala, da se ga bo za vedno spominjala na krajih, kjer sta skupaj delala. Woodleyjeva je v zgodbi na Instagramu dodala, da je povsem pretresena, ampak ji je v uteho dejstvo, da bo Jean svojo smrt spremenil v veliko pustolovščino. "Komaj čakam, da bom lahko o njej brala ali si jo ogledala, ko pride moj čas," je zaključila.

Prejemnika emmyja se je na Twitterju spomnil tudi kanadski predsednik vlade Justin Trudeau, ki je pohvalil njegov edinstven talent ter neverjetno ljubezen do ustvarjanja filmske umetnosti in pripovedovanja zgodb. Zapisal je, da je Vallée pustil svoj pečat v Kanadi in po vsem svetu, ter izrazil sožalje njegovi družini, prijateljem in oboževalcem.