Režiser Joss Whedon zanikal obtožbe Gal Gadot in Charisme Carpenter

Po dolgih mesecih tišine je ameriški filmski ustvarjalec končno spregovoril o obtožbah glede neprimernega obnašanja na snemanju filma Liga pravičnih. Po koncu projekta sta se oglasila igralca Ray Fisher in Gal Gadot, govorice pa je s svojimi izjavami podkrepila tudi Charisma Carpenter, ki je z njim sodelovala pri serijah Buffy, izganjalka vampirjev in Angel.

Joss Whedon se je v svoji dolgi izjavi, ki je bila objavljena v izdaji New York magazine, dotaknil kontroverznih izjav, ki so po njegovih besedah pustile madež na njegovem ugledu. Filmski režiser in skladatelj je razkril tudi, da je v preteklih letih obiskoval terapije zaradi kompleksne posttravmatske stresne motnje zaradi težavne preteklosti in uničujočega otroštva. Navedbe Rayja Fisherja, Gal Gadot in Charisme Carpenter pa je ob tem ostro zanikal.

icon-expand Joss Whedon FOTO: Profimedia

Fisher je Whedona obtožil ogabnega, nasilnega, neprofesionalnega in popolnoma nesprejemljivega obnašanja po tem, ko je od Zacka Snyderja prevzel vlogo režiserja Lige pravičnih in Fisherja med projektom označil za slabega igralca.

Gal Gadot je lansko pomlad priznala, da je imela z režiserjem obilo težav, takrat je dejala: ''Joss mi je praktično grozil, da mi bo uničil kariero in zagotovil, da bo moja kariera trpela, če ne bom delala, kot diktira on. Za zadevo sem takoj poskrbela," in pojasnila, da se je za pomoč obrnila na direktorja filmskega podjetja. Whedon pa je v svojem zapisu incident pripisal igralkinemu slabemu poznavanju angleškega jezika, ki je rezultiral v komunikacijskem šumu.

icon-expand Gal Gadot FOTO: AP

''Angleščina ni njen prvi jezik, sam pa sem pogosto nadležno bogat in kompleksen v svojem izražanju,'' ob tem je ponudil primer, ko se je šalil na račun ene od scen v filmu, kar je razumela popolnoma drugače kot žalitev in grožnjo. Igralka se je že odzvala in dejala, da je vsako od njegovih besed popolnoma dobro razumela.

icon-expand Charisma Carpenter FOTO: Profimedia