Režiser kampanje 'Hejt Slovani' o videu: Eksplodiral je, ker je brutalen

V promo videu, ki opozarja na problematiko sovražnega govora, nastopajoGoran Bogdanov, Severina in Hristina Popović kot prodajalci in stranke v trgovinskem centru. Video na prvi pogled deluje kot klasična reklama za prodajalno, a tekst, ki ga glavni liki govorijo, je malce drugačen. Video, ki ga je režiral Predrag Ličina, je narejen, da šokira in prav s tem pristopom je režiser želel doseči, da bi si ljudje njegov izdelek z močnim sporočilom tudi zapomnili.

Video je v rekordnem času zaokrožil po medijih celotne regije in dosegel svoj cilj – šokiral. Na šaljiv način z bridkim nasmehom na koncu je pokazal, kako so videti žaljivi komentarji na tleh nekdanje skupne države. Ličina je želel pokazati, kako sovražni govor, ki se pojavlja na družbenih omrežjih in v komentarjih na različnih portalih, izgleda, ko je izgovorjen. "Dlje, kot je bil video objavljen, bolj sem dojemal, kako so mediji v regiji pograbili ta video," je za Jutarnji list povedal režiser, sicer znan po zombi komediji Poslednji Srb na Hrvaškem: "Prišel je celo do Makedonije in Slovenije. Pričakoval sem, da bo veliko odziva, a vseeno ne toliko. To pomeni, da so ljudje dojeli sporočilo in da se zavedajo, kako naši narodi komunicirajo na družbenih omrežjih in v komentarjih. Zdi se, da je smešno, a na koncu ni. V principu se smejiš nečemu zelo tragičnemu."