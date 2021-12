Režiser novega Batmana: Bruce Wayne je bil narejen po vzoru Kurta Cobaina

Matt Reeves, ki se bo v novem filmu o Batmanu podpisal kot režiser, je v intervjuju za Empire spregovoril o nastajanju scenarija in črpanju idej iz popularne kulture. Reeves je med drugim razkril, da je pri pisanju prvega akta poslušal skladbo Nirvane Something In The Way in posledično glavnega junaka naredil podobnega glavnemu pevcu skupine.