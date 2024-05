Režiser o hitrosti dirkanja Brada Pitta: 'Zavarovalnica me bo ubila'

Brad Pitt snema novi film o dirkah formule 1. Prisotni menijo, da je igralec talentiran, profesionalni vozniki so ga celo označili za naravnega športnika. Zvezdnik naj bi za vlogo treniral več kot štiri mesece, ob tem pa naj bi zelo užival. Jerry Bruckheimer se je pošalil, da ne sme razkriti, kako hitro so se vozili, saj bi ga zavarovalnica ob posredovanju podatkov 'ubila'.

Brad Pitt čuti potrebo po hitrosti! Producent Jerry Bruckheimer je ekskluzivno za People spregovoril o igralčevem prihajajočem filmu o dirkah formule 1 na premieri filma Young Woman and the Sea v Los Angelesu. "Treniral je štiri ali pet mesecev. Je neverjeten voznik," je povedal o 60-letnem Pittu v gledališču El Capitan. "Pravzaprav so nekateri vozniki F1 rekli, da je naravni športnik. Res je. V tem avtomobilu je neverjeten." Kako hitro je igralec vozil? No, to je skrbno varovana skrivnost. "Ne morem vam povedati. Zavarovalnica me bo ubila," se je pošalil Bruckheimer.

Brad Pitt

Brad v prihajajočem filmu igra skupaj z Javierjem Bardemom in Damsonom Idrisom. V njem Brad igra ostarelega voznika formule, ki se po upokojitvi vrne kot mentor in se združi z vzhajajočo zvezdo. Julija 2023 so Pitta videli v dirkalnem kombinezonu, ko se je družil z resničnimi vozniki, da bi posneli prizore med tekmovanjem Velike nagrade Velike Britanije na dirkališču Silverstone v Northamptonshiru v Združenem kraljestvu. "Moram reči, da je super biti tukaj," je Pitt takrat povedal voditelju F1 Sky Sports Martinu Brundlu, potem ko je vozil spremenjen dirkalnik formule 2. "Tako se smejiva, to je eden boljših trenutkov mojega življenja," je dodal.