Režiser Ridley Scott postal vitez

Britanski sistem odlikovanj in imenovanj je raznolik. Najbolj znan je viteški naziv, ki ga spremlja naziv sir ali dama. Pevka Shirley Bassey , ki je prodala več kot 135 milijonov plošč, pa je prejela naziv sopotnica časti in tako postala članica elitnega reda, ki ga lahko istočasno sestavlja le 65 članov. Sedaj jih šteje 64.

Režiser Ridley Scott, ki se podpisuje pod filme, kot so Gladiator, Osmi potnik in Napoleon, je prejemnik najvišjega odlikovanja, viteškega velikega križa. Vitez je postal tudi ustanovitelj glasbenega festivala Glastonbury Michael Eavis. V damo je bila povzdignjena Felicity Dahl, vdova otroškega pisatelja Roalda Dahla. To velja tudi za avtorico Jilly Cooper.

Igralka Emilia Clarke je skupaj s svojo mamo za dobrodelno delo za ljudi z možganskimi poškodbami prejela naziv MBE (članica najodličnejšega reda britanskega imperija). Igralka je, potem ko je preživela dve možganski krvavitvi, soustanovila dobrodelno organizacijo SameYou za okrevanje po možganskih poškodbah.

V skladu s pravili je britanski premier Rishi Sunak predhodno potrdil seznam izbrancev. Sunak je ob tem povedal, da so tisti, ki so bili izbrani, pokazali "najvišjo predanost nesebičnosti in sočutju". "Ste ponos te države in navdih za nas vse," je dodal.