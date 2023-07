Režiser Sencov poškodovan v spopadih na jugu Ukrajine

Režiser Oleg Sencov je še objavil, da so bili v topniškem napadu ruske vojske lažje ranjeni še trije vojaki iz njegove vojaške enote. Hkrati je bila to prva vojaška akcija Sencova po vrnitvi na bojišče. Tja se je vrnil potem, ko je bil 8. junija prav tako ranjen. "Teden se ni začel dobro," je zapisal ukrajinski filmski ustvarjalec in se zdravnikom v ukrajinski regiji Zaporožje na jugu države zahvalil za njihovo delo. Ob fotografiji je Sencov zapisal, da je ameriški tank Bradley ponovno rešil življenja, pri čemer je imel v mislih ukrajinske vojake.

Sencov se je rodil na polotoku Krim. Potem ko si je Rusija leta 2014 polotok priključila, so Sencova na Krimu aretirali. Leto kasneje so ga v Rusiji zaradi domnevnega načrtovanja terorističnih napadov in drugih nedokazanih obtožb obsodili na 20 let zapora. Takrat je zanikal vse obtožbe na svoj račun in sporočil, da so oblasti poskusile z mučenjem izsiliti njegovo priznanje.

V mednarodni javnosti je veljal za političnega zapornika. Leta 2019 so ga izpustili v okviru izmenjave ujetnikov. Med prestajanjem zaporne kazni je Sencov prejel nagrado Saharova za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament.