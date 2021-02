Režiser serije Buffy se sooča z novimi obtožbami zvezdnikov

"Verjamem v Rayevo integriteto in da govori resnico," je zapisala Carpenterjeva. Opogumila jo je Fisherjeva odpoved iz Warnerjevega prihajajočega filma The Flash (2022) , je še dodala v svojem zapisu.

Whedon se na obtožbe ni odzval takoj, Sarah Michelle Geller, zvezdnica serije Buffy, izganjalka vampirjev, pa se je v svoji izjavi distancirala od režiserja: "Stojim za žrtvami zlorab in sem ponosna na njih, da so spregovorili." Michelle Trachtenberg, ki je igrala sestro Gellerjeve v nanizanki, je delila igralkino objavo na svojem Instagram profilu in zapisala, da je imela tudi sama negativno izkušnjo z omenjenim režiserjem."Kot 35-letnica sem dovolj pogumna, da delim tole. Ker to mora biti javno. Kot najstnica z njegovim obnašanjem-je bilo to zelo neprimerno,"je dodala Trachtenbergova.

Režiserja so več krat obtožili neprimernega obnašanja na snemanjih, da ustvarja negativno in toksično ozračje in verbalno zlorablja vse na snemanjih. Med tem se je obtoževanjem pridružila še njegova zdaj že bivša žena Kai Cole, ki pravi, da ji je bil Whedon v času njunega zakona večkrat nezvest.