Režiser Steven Spielberg bo prejel nagrado za življenjsko delo

Steven Spielberg, prejemnik več oskarjev, je eden najbolj priznanih filmskih ustvarjalcev na svetu. "Njegov opus, ki obsega več kot 100 filmov in serij, je v zgodovini mednarodne kinematografije zadnjih 60 let edinstven zaradi svoje izjemne raznolikosti," so sporočili z mednarodnega filmskega festivala Berlinala. Na že 73. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, ki bo potekal februarja prihodnje leto, bo režiser prejel častnega medveda za življenjsko delo.