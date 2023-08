Režiser Taika Waititi razkril, da je Rita Ora zasnubila njega: Takoj sem pristal

Režiser Taika Waititi in pevka Rita Ora o svojem razmerju nista nikoli veliko govorila v javnosti, sedaj pa je 47-letnik razkril, da pri njuni snubitvi ni bilo nobenega scenarija. Par, ki se je poročil avgusta 2022 na njunem domu v Los Angelesu v družbi družinskih članov in prijateljev, se je zaročil nekoliko drugače, kot je v navadi, saj je tokrat pokleknila Rita.

Režiser Taika Waititi je pred prvo obletnico poroke s pevko Rito Oro spregovoril v nedavnem intervjuju za revijo Vogue, kjer je razkril, da je bila 32-letnica tista, ki je zaprosila za roko njega. "Zasnubila me je, jaz pa sem takoj pristal," je priznal Waititi. Par se je spoznal leta 2018 na pikniku, ki ga je gostil režiser, a sta se začela romantično sestajati šele tri leta pozneje, ko sta bila oba na snemanjih v Avstraliji.

Kot je še razkril, je Ora zaprosila na počitnicah v Palm Springsu poleti 2022, večno zvestobo pa sta si obljubila le nekaj tednov pozneje na njunem domu v Los Angelesu 4. avgusta 2022. "Tam je bilo približno osem ljudi, samo bližnji prijatelji in družina ter starši na Zoomu," je povedal Waititi in ob tem dodal, da je med povabljenimi bila tudi njegova sestra Elena in 11-letna hčerka Te Kāinga o te Hinekāhu ter sedemletna Matewa Kiritapu. Pevko je do oltarja pospremila sestra, nosila pa je čipkasto obleko modnega oblikovalca Toma Forda in nakit modne oblikovalke Lorraine Schwartz. Imela je tudi poseben dodatek: biserno zapestnico, ki jo je na svoji poroki nosila njena mati.

Po izrečenih poročnih zaobljubah se je zbrana družba odpravila k prijateljevi hiši, kjer so se zabavali do jutranjih ur. Eden izmed prijateljev je celo najel imitatorja Elvisa, da jima je med zabavo zapel serenado, sta zakonca povedala publikaciji. Ora je dodala, da je bila poroka tako dobro skrita pred javnostjo, da nista imela občutka, da gre za kaj drugega kot za navaden dan, le da so se vsi lepo oblekli, onadva pa sta izrekla poročne zaobljube.