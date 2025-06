Režiser Žlehtnobe: Ni bilo mogoče ustvariti zgolj enega dela

OGLAS

Igralka v vlogi Dorothy še ni znana, v vlogah Elphabe in Glinde pa se vračata igralki Cynthia Erivo in Ariana Grande. Po besedah režiserja Jonathana Murrayja Chuja, znanega po filmskih uspešnicah Bogati Azijci in filmski priredbi muzikala In the Heights (V višave), ni bilo mogoče ustvariti zgolj en film, ne da bi mu s tem povzročili resno škodo, poroča britanski časnik The Guardian.

Žlehtnoba FOTO: AP icon-expand

"Ko smo poskušali izrezati pesmi ali oklestiti like, so se nam te odločitve zdele usodne za izvorno gradivo, ki nas je zabavalo toliko let. Odločili smo za večje platno in dva filma," so povzeli besede režiserja. Murray Chu se je s filmoma lotil filmske adaptacije enega najbolj priljubljenih broadwayskih muzikalov z naslovom Wicked. Muzikal je predzgodba Čarovnika iz Oza, romana ameriškega pisatelja L. Franka Bauma iz leta 1900 in filmske uspešnice iz leta 1939 v režiji Victorja Fleminga.