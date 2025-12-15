Režiserja Roba Reinerja in njegovo ženo našli mrtva na njunem domu

Kot poroča People , naj bi bil osumljenec za umor 78-letnega režiserja Roba Reinerja in njegove 68-letne žene Michele Singer Reiner njun sin Nick Reiner . Kot je za revijo povedal oddelek losangeleških gasilcev, so se odzvali na klic za nujno pomoč, na kraju dogodka pa so odkrili trupli moškega in ženske. Viri so za revijo potrdili, da gre za režiserja in njegovo ženo.

Policija je v izjavi sporočila, da je njun 32-letni sin živ, prepeljali pa so ga na zaslišanje. Za zdaj v povezavi z umorom niso aretirali še nikogar, so še dodali. Kot so za People povedali viri blizu družine, naj bi imel Nick težave z odvisnostjo, nekaj časa pa je živel tudi kot brezdomec.

Reiner je znan kot režiser, producent in igralec. Med njegove filme sodijo To je Spinal Tap, Ostani z menoj, Princesa nevesta, Ko je Harry srečal Sally, sodeloval pa je tudi pri filmih Zadnji dobri možje in Volk z Wall Streeta. Rojen je bil v New Yorku, njegov oče je bil legendarni komik Carl Reiner, mama pa igralka in pevka Estelle Lebost.

Med snemanjem filma Ko je Harry srečal Sally je spoznal Michele, pred oltar pa sta stopila leta 1989. Skupaj sta imela tri otroke. Pred Michele je bil poročen s Penny Marshall.