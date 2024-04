Režiserka Maïwenn o Johnnyju Deppu: Ne morem komunicirati z njim

Igralka Maïwenn, režiserka filma o francoskem kralju Ludviku XV., ki ga je igral Johnny Depp, je pred kratkim izjavila, da se ga je ekipa na snemanju bala. Sedaj je podala dodatno izjavo, v kateri je svoje obtožbe zanikala oziroma jih dodatno pojasnila. Zvezdnica naj z igralcem po koncu snemanja ne bi več komunicirala, saj naj bi bil v svojem svetu in je komunikacija z njim težka.

Igralka in režiserka Maïwenn pojasnjuje nekatere komentarje, ki jih je dala o Johnnyju Deppu in ekipi, ki naj bi se ga na snemanju novega filma Jeanne du Barry bala. V svojem prvotnem komentarju za The Independent je režiserka o 60-letnem igralcu dejala: "Težko je snemati z njim, vsa ekipa je bila prestrašena, ker ima drugačno vrsto humorja, mi pa nismo vedeli, ali bo prišel pravočasno, ali bo v redu, da bo povedal, kar mora na snemanju. Tudi če je bil na snemanju pravočasno, se ga je ekipa bala."

Johnny Depp FOTO: Profimedia icon-expand

48-letna režiserka je pred kratkim v izjavi za Variety jasno povedala, kaj je s tem mislila. "Ko sem rekla, da je Johnny 'strašljiv', sem govorila o njegovi karizmi, njegovi razvpitosti, njegovem zvezdniškem statusu," je povedala za izdajo in dodala svojo prvotno pripombo: "Brez konteksta in subtilnosti, absolutno ne pomeni več iste stvari. Stvari bi zelo rada razjasnila: Johnny je 'strašljiv' v smislu, da sta njegova karizma in njegov status 'kralja' impresivna," je dodala. Med intervjujem za omenjeno revijo je povedala, da je iz filma izrezala nekaj zvezdnikovih dialogov, vendar je svojo odločitev pojasnila. "Ni bilo časa za vaje. Prosila sem za čas, vendar iz kakršnega koli razloga ni bil na voljo. Imel je trenerko, vendar ni mogel delati z njo vnaprej. Torej, ugotovila sem, da njegov naglas ni popoln. Zato sem se nekajkrat odločila, da bom prekinila njegove besede. Toda to se je zgodilo tudi s francoskimi igralci. Zgodi se!" je nadaljevala francoska režiserka in zaključila: "Od snemanja ni bilo normalnega odnosa. Johnny je zame velik genij, vendar je v drugem svetu. Ne morem komunicirati z njim."