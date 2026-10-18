80-letna režiserka Penelope Spheeris je nedavno v podkastu The Moynihan Report obudila neprijeten spomin s snemanja filma Five iz leta 2011, pri katerem sta sodelovali tudi z Jennifer Aniston. Kot je povedala, jo je ob koncu snemanja pomočnik režiserja prosil, naj sede na stol, okoli nje pa se je zbrala celotna filmska ekipa. Nato je pristopila producentka z darilno škatlo. Sprva je mislila, da gre za lepo gesto, a jo je vsebina presenetila.

Režiserka obtožila Jennifer Aniston: Pred celotno ekipo me je ponižala. FOTO: Profimedia

"V škatli je bil vibrator, in to pred celotno ekipo. Res so pričakovali, da bom kaj takega odprla pred vsemi?" se je spominjala režiserka. Pojasnila je, da je bila spolna igračka okrašena z bleščečimi kamenčki, zaradi katerih je bila po njenem mnenju celo neuporabna. Darilo je označila za zlonamerno gesto, s katero naj bi jo nekdo želel osramotiti pred sodelavci.

Režiserka obtožila Jennifer Aniston: Pred celotno ekipo me je ponižala. FOTO: AP

Čeprav ji darila ni izročila Jennifer Aniston osebno, režiserka verjame, da je bila za njim prav slavna igralka. Svoje prepričanje je pojasnila z dogodkom iz leta 2012, ko sta se srečali ob nominacijah za nagrade ameriškega združenja režiserjev. Anistonova je takrat po njenih besedah nosila skoraj enako darilno škatlo. "Vprašala sem jo, ali je v njej še en dildo, ona pa je odgovorila, da gre za darilo producentki Marti Kauffman. Ampak škatla je bila enaka. To so bile darilne škatle Jennifer Aniston," je zatrdila režiserka. Po poročanju tujih medijev je vir blizu Anistonove povedal, da se igralka ne spominja, da bi režiserki kdaj podarila takšno darilo. Trditve Spheerisove tako ostajajo nepotrjene.