Rezultati hujšanja so neverjetni: Vsak dan bližje

Rebel Wilson, zvezdnica filma Prava nota (Pitch Perfect), si je na začetku leta zadala cilj, da izgubi odvečne kilograme. Tokrat je s svojimi sledilci in oboževalci na Instagramu delila dve fotografiji z nekega hriba, od koder je čudovit razgled na Palm Beach. Na njih pozira v športnih oblačilih, zraven pa je zapisala: "Vsak dan bližje." Njene besede se nanašajo na cilj, ki si ga je zadala, in sicer je njena želja, da se do konca leta številka na tehtnici ustavi pri 75 kilogramih. In pri tem je, kot kaže, zelo uspešna, saj če bo šlo tako naprej, ji bo kmalu uspelo.