Obdukcija: Igralec in žena umrla teden dni narazen, ona imela redek virus

Dr. Heather Jarrell iz medicinskega preiskovalnega urada je na tiskovni konferenci povedala, da je Arakawa umrla prva, in sicer 11. februarja. Hackman pa naj bi umrl 18. februarja. Arakawovo so nazadnje videli 11. februarja, ko so jo opazili, kako gre v trgovino z živili, lekarno in trgovino za male živali, preden se je zgodaj zvečer vrnila domov. Varnostne kamere trgovin, ki jih je Arakawa obiskala 11. februarja, niso pokazale, da bi bilo z njenim zdravjem kaj narobe, saj naj bi hodila normalno.

Teden dni živel z mrtvo ženo

To pomeni, da je Hackman potem še teden dni živel v isti hiši z mrtvo ženo. "Ne vem, kakšne so bile njegove normalne dnevne aktivnosti. Bil je v zelo slabem zdravstvenem stanju. Imel je srčno bolezen, ki mislim, da je povzročila smrt. Obdukcija je ugotovila številne operacijske posege na srcu, znamenja srčnih napadov in velike spremembe ledvic zaradi kronično visokega krvnega pritiska," je dejala Jarrell. Glede na to, da je bil Hackman v napredni fazi Alzheimerjeve bolezni, je povsem možno, da ves ta čas preprosto ni vedel, da je njegova žena umrla, je zaključila dr. Jarrell.