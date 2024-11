Richard Gere bo dan zahvalnosti preživel v novem domu v Španiji

"Moja žena je Španka. Predstavlja to za koga težavo?" se je pošalil 75-letni Gere in nadaljeval:"Dala mi je približno sedem let v Združenih državah, sedaj pa bova nekaj let preživela v Madridu z njeno družino. Najini otroci govorijo oba jezika, tako da bodo tam polno zaživeli."

Voditelj Jimmy Fallon je igralca vprašal, ali bo zahvalni dan, ki je za Američane pomemben praznik, praznoval v Madridu, ta pa mu je odgovoril:"Tam v Španiji, ja. Moja žena je odrasla v veliki španski družini, ki je podobna velikim italijanskim družinam, njena babica pa je bila kot nekakšno lepilo, ki je vse držala skupaj. Umrla je pred približno dvema letoma, moja žena pa se nekako spreminja vanjo in že načrtuje nedeljska kosila za približno 35 ljudi."