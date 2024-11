Richard Gere: Ko sva se spoznala, je moja žena mislila, da sem Clooney

"Ko sva se prvič srečala, moja žena ni imela pojma, kdo sem," je v zadnjem intervjuju povedal Richard Gere in dodal, da mu je bilo to všeč. "Ni gledala nobenega od mojih filmov, kar je bilo super. Tega sem bil zelo vesel," je dodal, a se je na koncu izkazalo, da gre zgolj za delno resnico.

Zakonca sta se namreč skupaj pojavila v intervjuju za revijo Elle Spain, kjer pa je Alejandra Silva priznala, da moževe besede ne držijo povsem. "To ne drži, vedela sem, kdo je," je povedala 41-letnica, 75-letnik pa je na to dodal: "Mislila je, da sem George Clooney. No, v resnici je točno vedela, kdo sem." Alejandra je v pogovoru nato še priznala, da se je v svojega moža, s katerim imata dva sinova, petletnega Aleksandra in štiriletnega Jamesa, zaljubila že v filmu Time Out of Mind iz leta 2014. "Tam je tako seksi," je povedala z nasmehom.