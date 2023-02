Richard Gere na družinskih počitnicah v Mehiki okreva po pljučnici

Richard Gere okreva po pljučnici, za katero je zbolel med družinskimi počitnicami v Mehiki, zaskrbljene oboževalce pa je z objavo na družbenem omrežju pomirila njegova žena Alejandra Silva , ki je sporočila, da 73-letni igralec že okreva. 40-letnica pa se je ob priloženi fotografiji, na kateri se z možem z roko v roki sprehajata po obali, družbo pa jima dela eden izmed njunih sinov, zahvalila vsem, ki so izrazili zaskrbljenost za zvezdnika.

Richard Gere in Alejandra Silva

"Ko sem se zjutraj zbudila, sem zasledila novico, pod njo pa zaskrbljene in prijazne komentarje. Že okreva in se počuti veliko bolje," je o moževem zdravstvenem stanju zapisala Silva in dodala: "Najhuje je že za njim. Hvala vsem za prijazna sporočila, res jih cenimo."