Richard Gere na rdeči preprogi zaljubljeno objemal ženo Alejandro Silva

Med njima je 34 let starostne razlike , a njuna ljubezen ostaja izjemno močna. Richarda Gera je nedavno na rdeči preprogi spremljala žena Alejandra Silva, zaljubljena zakonca pa nista imela težav s tem, da sta si na festivalu v Zürichu v Švici izmenjevala nežnosti. Poleg zaljubljenih pogledov in strastnih objemov so fotografi in oboževalci dočakali celo nežen igralčev poljub na lice svoje drage.