Richarda Lugnerja bo na opernem plesu spremljala Jane Fonda.

Richard Lugner , avstrijski poslovnež in eden najbolj znanih obiskovalcev dunajskega opernega plesa, bo letošnji svečani dogodek obiskal v posebni družbi. Operni ples bo obiskal v družbi legendarne Jane Fonda . Zvezdnica bo poleg udeležbe na opernem plesu in dajanja avtogramov v Lugnerjevem nakupovalnem središču čas morda namenila tudi ogledu kakšnega kulturnega dogodka.

"Ne vemo še natančno, kaj želi, a je že bila na Dunaju in jo zanima umetnost," je povedal Lugner. Od leta 1992 je podjetnik pogosto plačeval uglednim osebnostim, da so ga spremljale na operni ples. Zadnja Lugnerjeva spremljevalka na plesu je bila leta 2020 italijanska igralka Ornella Muti, sicer pa so mu v preteklosti družbo na dunajskem opernem plesu delale med drugim Joan Collins, Goldie Hawn, Melanie Griffith, Andie MacDowell, Farrah Fawcett, Pamela Anderson, Paris Hilton in Kim Kardashian. Za Jane Fonda denar zagotovo ne bo imel pomembne vloge, saj velja za večkratno milijonarko. "Ima več denarja kot jaz," je o svoji letošnji spremljevalki povedal Lugner.

Ali se bosta na plesu v Operi uskladila in celo zaplesala drug z drugim, je zapisano v zvezdah. Njegova angleščina in plesno znanje sta že zelo zarjavela, je še povedal Lugner. Devetdesetletnik, ki še vedno skoraj vsak dan hodi v pisarno, se sicer zanima za fitnes, se pa kljub temu bolj zanaša na zdravila in prehrano. Fonda ima drugačen pristop, pravi: "Vsak dan se ukvarja z aerobiko." Kot je še povedal Lugner, v njegovem nakupovalnem središču že 32 let deluje fitnes center, ki pa ga ni še nikoli obiskal.

Najznamenitejši avstrijski družabni dogodek z več kot 5000 gosti je bil zadnji dve leti odpovedan zaradi pandemije.