Richards priznal, da je lažje opustil heroin kot prenehati kaditi

Rocker Keith Richardsje lani izjavil, da je, poleg ostalega, opustil tudi alkohol, da spije samo še kak kozarec vina ob obroku ali kakšno pivo. Zdaj pa pravi, da so pravzaprav cigarete tiste, ki jih je najtežje opustiti.

"Poskušal sem, a doslej neupešno. Lou Reed je trdil, da je nikotin težje opusiti kot heroin. Res je. Ko opustiš heroin, je kot pekel, a kratek pekel. Cigarete pa so vedno tam, in to si vedno počel. Vzamem, prižgem in sploh ne razmišljam o tem. A sem zadnje čase omejil dnevno uporabo cigaret in kadim manj," je za revijoMojo priznal sloviti Keef.

Nedavno je priznal, da ne glede na leta še vedno rad koncertira. "Greš tja gor počet, kar rad počneš, in na srečo je to všeč tudi milijonom ostalih. Ni nekaj, nad čimer bi vihal nos," je izjavil rocker.