Richardu Geru žena čestitala ob obletnici poroke: Si ljubezen mojega življenja

Alejandra Silva in Richard Ger e praznujeta drugo obletnico poroke. "Na ta dan sem se poročila z najbolj čudovitim moškim na svetu. Vem, da se sliši kot kliše, a to je resnica. Te besede izhajajo iz mojega srca in ni besed, ki bi opisale, kako sem vesela, da sem s teboj, da lahko življenje delim s tabo, da sem lahko mama tvojih otrok, tvoja prijateljica, tvoja žena. Ta človek me tako osrečuje in on je ljubezen mojega življenja," je pod fotografijo izpred dveh let na poročni dan napisala 37-letna žena 70-letnega igralca.

Richard in Alejandra sta pred dnevi dobila drugega sina, ki je za oba sicer tretji otrok. Oba imata iz prejšnjih zakonov po enega sina. Zaljubljenca sta se poročila 6. maja 2018 v New Yorku. Imela sta majhno slavje, na katerega so bili povabljeni le člani ožje družine in nekaj prijateljev. Zvezo sta sicer oznanila pred štirimi leti. Kot sta že večkrat povedala, ju združujeta ljubezen in strast do potovanj in dobrodelnega dela. "Končno živim mirno in srečno življenje, o katerem sem vedno sanjaril," je pred časom izjavil Gere, Alejandra pa: "Bila sem izgubljena duša, brez svetlobe na koncu predora. Šele njegov prihod v moje življenje je temu dalo smisel."