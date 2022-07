Rick Astley ne obžaluje upokojitve pri 27-letih: Zrušil bi se

Zvezdnik je dodal, da so v popularni glasbi nenehno prihajali novi obrazi, ki so bili pripravljeni narediti stvari, ki jih je sam zavrnil. "Na začetku sem bil pripravljen, na koncu pa sem si rekel, da tega ne maram dovolj."

Rickova pesem Never Gonna Give You Up, ki je bila izdana leta 1987, je v 25 državah dosegla prvo mesto na glasbenih lestvicah. Rick je v svoji karieri nato izdal še dve uspešnici Together Forever in Whenever You Need Somebody, nato pa se je leta 1994 upokojil. Naslednjih nekaj let se je posvetil svoji družini in z ženo Lene Bausager vzgajal hči Emilie. V glasbene vode se je po šestih letih ponovno vrnil leta 2000, ko je izdal album Keep It Turned On.