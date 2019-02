Ricki Lake dve leti po smrti drugega moža vnovič našla ljubezen

"Nedavno sem našla čudovito novo ljubezen," je izjavila na enem od dogodkov v Pasadeni. Novi moški v njenem življenju je Jeff Scult , ustanovitelj linije oblačil One Golden Thread.

Abrahamovka Ricki Lake je pred slabima dvema letoma izgubila drugega moža Chrisa Evansa . A očitno so se zvezde zdaj obrnile njej v prid, saj je spet našla ljubezen. Njen mož je imel duševno bolezen, na koncu pa storil samomor, umrl pa je 11. februarja pred dvema letoma.

"Zares me osrečuje, skupaj sva tri mesece in pol, srečala pa sva se preko skupnega prijatelja," ja zadovoljno izjavila Ricki. Objavila je tudi skupno fotografijo iz Las Vegasa in zapisala, da "tako izgleda sreča".

Lakeova je leta 2017 na Instaramu razkrila, da si je Evans, s katerim se je poročila leta 2012, vzel življenje. Boril se je tudi z bipolarno motnjo, kar je privedlo do njune ločitve leta 2015, čeprav sta bila skupaj do konec leta 2016.