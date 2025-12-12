Ricky Gervais društvom za zaščito živali doniral skoraj tri milijone evrov

Ricky Gervais se je odločil podpreti živali in še pred koncem leta skoraj tri milijone evrov namenil 22 društvom in organizacijam za zaščito živali. Britanski komik je v dobrodelni namen podaril zaslužek od nedavne turneje, kot je s svojim značilnim sarkastičnim humorjem povedal, pa bi lahko za ta denar kupil 30 gliserjev in se celo poletje s prijatelji zabaval v Sredozemlju, a se je nazadnje odločil drugače.
"Mama je vedno govorila: 'Tega ne moreš vzeti s seboj.' Ne morem, mama. Lahko bi si kupil 30 gliserjev in pod vplivom trave s prijatelji dirjal po Sredozemlju. Ampak zdaj je prepozno," je dejal komik, na družbenem omrežju pa je delil seznam, komu je namenil sredstva.
"Da bi obeležil svojo turnejo Mortality, nominacijo za zlati globus in proslavil božični duh, živalim doniram 2,9 milijona evrov. To so čudovite dobrodelne organizacije, ki sem jih izbral. Vesel božič, živali," je zapisal na družbenem omrežju X.
Gervais je bil v preteklosti izjemno radodaren. Od njegove prejšnje turneje, Armageddon, ki je osvojila zlati globus, je podaril donacijo v višini približno 2,22 milijona evrov. S tem se je skupni znesek, ki ga je po štirih posebnih turnejah dal v dober namen, povzpel na več kot 5,8 milijona evrov.
Poleg stand-up komedije je Gervais znan kot soscenarist in zvezdnik BBC-jevih serij Pisarna, Statisti in Life's Too Short, pri kateri je sodeloval s Stephenom Merchantom. Je tudi avtor serije Derek (Channel 4) in priljubljene serije After Life.
