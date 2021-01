Ricky Gervais zavrnil priložnost poleta v vesolje

"Ponudili so mi edinstveno priložnost, da bi poletel v vesolje," je v intervjuju povedal komik Ricky Gervais . "To je bila skupina milijarderjev, ki so mi ponudili, da sem prvi komik, ki bi v vesolju imel nastop." Kljub vsemu se je odločil, da zaradi varnosti ne bo tvegal.

Britanski igralec meni, da bi bila celotna izkušnja izguba časa. "Ti ljudje so plačali 246 tisoč evrov, da so šli v vesolje in gledali naokoli. Zdaj bi radi, da jaz v vesolju uprizorim 15-minutno stand up komedijo. Lahko me gledajo na YouTubu," se je pošalil.

Ob tem je voditelju Jimmyju Fallonu še dejal, da smo se znašli v svetu, kjer imajo lahko besede strašne posledice, zato je težko uprizarjati skeče. "Zaradi napačne besede te lahko Netflix hitro izbriše s svoje platforme. Trenutno si lahko politično najbolj korekten, a nikoli ne veš, kako bodo tvoje besede sprejete čez 10 let. Podjetja lahko prekličejo pogodbo zaradi dejanj in besed izpred več let."