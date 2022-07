Ricky Martin bo na sodišču zanikal incestno razmerje

Ricky Martin bo sedel na sedež za priče, kjer bo pričal zoper svojega nečaka, ki trdi, da sta bila v intimnem razmerju. Viri blizu pevca trdijo, da se bo zvezdnik na sodišču pojavil virtualno, sicer pa bo sojenje potekalo v Portoriku. Martin je pred dnevi zanikal govorice, da sta bila z 21-letnim nečakom sedem mesecev v razmerju.

Pevec Ricky Martin se je v preteklem mesecu znašel pod plazom obtožb. Najprej so v javnost pricurljale govorice o družinskem nasilju, zoper njega pa naj bi bila vložena celo prepoved približevanja, ki mu je še niso uspeli izročiti. Zvezdnik je govorice zanikal, le nekaj dni pozneje pa so ga doletele še obtožbe, da je bil sedem mesecev v intimnem razmerju s svojim nečakom. Tudi te govorice je preko odvetnika ostro zavrnil in jih ponovil še pred sodnikom.

icon-expand Ricky Martin FOTO: Profimedia

"Žal se oseba, ki je sprožila te govorice, sooča z duševnimi težavami," je pred dnevi za The Post povedal pevčev odvetnik Marty Singer. "Ricky Martin seveda nikoli ni bil in nikoli ne bo vpleten v nikakršno intimno razmerje s svojim nečakom," je še povedal in dodal, da so takšne obtožbe gnusne in neresnične: "To ni le neresnično, je gnusno. Upamo, da bo ta moški dobil vso potrebno pomoč, ki jo nujno potrebuje. Še bolj se veselimo, da bo ta primer zavrnjen takoj, ko bo prišel pred sodnika."

Pred približno dvema tednoma je portoriški sodnik izdal prepoved približevanja zoper pevca, razlog pa naj bi bilo družinsko nasilje. "Vlagatelj se boji za svojo varnost," je nalog citiral El Vocero, časopis, ki izhaja v Portoriku. Martin je govorice zanikal in dejal, da so neutemeljene. "Prepoved približevanja, ki je bila vložena zoper mene, je utemeljena na lažeh, zato se bom odzval preko sodnega procesa z dejstvi in dostojanstvom, ki so del moje osebnosti," je 50-letni pevec zapisal v objavi na Twitterju in dodal: "Ker je preiskava še v teku, ne bom šel v podrobnosti. Hvaležen sem za vso izkazano podporo."