Ricky Martin delil fotografijo najmlajšega sina

Portoriški zvezdnik se je julija za Entertainment Tonight razgovoril o očetovstvu in izzivih, s katerimi se s partnerjem soočata zdaj, ko sta 12-letnaValentino in Matteo že najstnika.

"Puberteta je tukaj in postaja zabavno. Za povrhu vsega imamo še 'lockdown' in je pestro ... Ampak res sta super otroka. V šoli jima gre res dobro, glede na to, s čim imamo opravka, in imata čudovito sestrico in mlajšega brata, ob tem pa sta ponosna na svojo vlogo zaščitniških starejših bratov,"je povedal Ricky, ki se je nedavnopošalil, da še ni rekel zadnje, kar se tiče povečanja družine.

"Nekateri ljudje mislijo, da sem nor, vendar imam rad veliko družino in čaka me še nekaj zarodkov (nasmeh). Jwanu se trenutno meša, vendar je v redu, ne povejte mu tega."