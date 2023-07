Ricky Martin in Jwan Yosef se ločujeta: Zakon končujeva z ljubeznijo

"Odločila sva se, da končava najin zakon z ljubeznijo, spoštovanjem in dostojanstvom do najinih otrok ter s spoštovanjem tega, kar sva kot par doživela v teh čudovitih letih," sta za revijo People povedala Ricky Martin in Jwan Yosef . Nekdanja zakonca se bosta tako po šestih letih zakona ločila.

Kot sta še povedala v skupni izjavi, si še vedno želita skupaj vzgajati otroke. "Najina največja želja je, da imamo še naprej zdravo družinsko dinamiko in odnos, osredotočen na mir in prijateljstvo, da nadaljujeva skupno vzgojo naših otrok, ohranjava spoštovanje in ljubezen, ki ju gojiva drug do drugega," sta povedala glasbenik in umetnik, ki sta se jima v času razmerja pridružila petletna Lucia in štiriletni Renn. Portoriški glasbenik je sicer oče tudi 15-letnih dvojčkov Mattea in Valentina, ki ju je vzgajal kot oče samohranilec.

Zvezdnika svoje štiri otroke že od otroštva učita več jezikov, saj tudi sama obvladata več jezikov. "Doma govorimo špansko, učijo pa se tudi angleško in francosko. Želiva, da se naučijo več jezikov," je leta 2013 v The Ellen DeGeneres Show povedal Martin, ki je svoja dvojčka vpisal v francosko šolo. Najmlajša otroka se učita arabščino. "Ne želim se toliko osredotočati na angleščino ali švedščino," pa je povedal sirsko-švedski umetnik.