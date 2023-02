Ricky Martin je delil redko fotografijo sina

Ricky Martin je na Instagramu objavil redko fotografijo svojega 14-letnega sina Valentina , ki z mokrimi lasmi sedi na frizerskem stolčku. "Ni več otrok," je pod objavo zapisal pevec in dodal ključnike: moj sin, Tino, 14 let.

V komentarjih so se številni Rickyjevi prijatelji in oboževalci čudili, kako velikega sina ima in kako sta si z očetom podobna. "Vau, dvojnik. Čas gre tako hitro," je zapisal voditelj Andy Cohen, pevec Joel Deleon pa dodal: "Kako? Vau, kako čas leti." Podobno so se spraševali tudi oboževalci: "To ni mogoče, še včeraj sta bila otroka (z dvojčkom Matteom, op. a.)," in dodali: "Kakršen oče, takšen sin." Fotografija je prejela več kot 370.000 všečkov.

Ricky Martin ima z možem Jwanom Yosefom štiri otroke – Valentina in njegovega brata dvojčka Mattea, ki sta se rodila s pomočjo nadomestne matere, ter štiriletno hčer Lucio in sina Renna. Par, ki se je začel sestajati leta 2016 in usodni da dahnil leto kasneje, svojega družinskega življenja sicer ne izpostavlja v javnosti.