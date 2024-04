Ricky Martin na odru preveč sproščen, ga je izdala njegova 'moškost'?

Nastopiti ob boku kraljice popa Madonni je posebna čast, s čimer se zagotovo strinja tudi Ricky Martin . Pevec je imel priložnost sodelovati pri njeni trenutni svetovni turneji Celebration, ko je pretekli vikend nastopila v Miamiju. In več kot očitno mu je bilo na odru z zvezdnico izjemno prijetno. No, morda celo preveč.

Pozornim očem obiskovalcem koncerta namreč ni ostalo skrito dejstvo, da je bil zvezdnik na odru izjemno sproščen, izdala pa naj bi ga kar njegova 'moškost'. Med izvedbo pesmi Vogue je Portoričan sedel na stolu, okoli njega pa so svoje plesne mojstrovine zelo spretno izvajale plesalke. Da je ob tem užival, je bilo jasno po tem, ko se je med njegovimi nogami pojavila izboklina. Je bil zvezdnik vzburjen ali je to zgolj posledica sedenja in neudobnih hlač?

Številni oboževalci so prepričani, da niso krive hlače in seveda je 52-letnik takoj postal tarča šaljivcev na spletu. "O moj bog! Ricky Martin živi svoje najboljše življenje," je zapisal eden od uporabnikov omrežja X, številni so pevcu čestitali in se norčevali iz njega. "Nekdo je bil pa malo navdušen" in "Vrni gasilni aparat, ki ga držiš med nogami" so se še zabavali sledilci ob objavi posnetka.