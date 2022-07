Ricky Martin nastopil prvič po težavah z nečakom

Odvetniki Joaquín Monserrate Matienzo , Carmelo Dávila in Harry Massanet Pastrana so v skupni izjavi dejali: "Tožnik je sodišču potrdil, da je bila njegova odločitev o zavrnitvi zadeve samo njegova, brez kakršnega koli zunanjega vpliva ali pritiska, in potrdil, da je bil zadovoljen s svojim pravnim zastopanjem v zadevi."

Martin je kasneje tudi sam spregovoril o "uničujočem" primeru in povedal: "Hvala bogu, da so se te trditve izkazale za lažne, vendar vam bom povedal po resnici, bilo je tako boleče in uničujoče zame, za mojo družino in moje prijatelje. Tega ne privoščim nikomur." Dodal je: "Želim mu vse najboljše in želim si, da bi našel pomoč, da bi lahko začel novo življenje, polno ljubezni, resnice in veselja, in da ne bi nikogar poškodoval."