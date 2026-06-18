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Tuja scena

Ricky Martin navdušil v Beogradu, na koncertu tudi Ceca

Beograd, 18. 06. 2026 16.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Ricky Martin

Ricky Martin je pred skoraj mesecem pripotoval v Evropo, kjer je že imel nekaj koncertov v sklopu turneje. Zadnji je bil v Beogradu, kjer je portoriški zvezdnik navdušil zbrano množico, med katero je bila tudi regionalna diva Ceca.

Portoriški pevec Ricky Martin je v sklopu svoje evropske turneje nastopil tudi na 5. festivalu Belgrade River Fest, kjer je navdušil številne oboževalce, med katerimi je bila tudi Ceca. Ta je na družbenem omrežju delila posnetek, na katerem je pokazala prizorišče, sama pa je sedela v prvi vrsti pod odrom, ob njem pa pripisala: "Bilo je nepozabno!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Martin je v Srbijo prispel že nekaj dni pred koncertom, prosti čas pa je izkoristil za raziskovanje prestolnice in druženje s svojimi otroki. Kot je poročal Telegraf.rs, si je pevec želel za spomin kupiti tudi nekaj spominkov, voznika taksija pa naj bi prosil, da je ustavil pred eno od lokalnih trgovin, kjer si je kupil šajkačo, tradicionalno srbsko kapo, in srbsko zastavo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svoje navdušenje nad Beogradom je delil tudi na družbenem omrežju, kjer je objavil fotografijo, na kateri se sprehaja z enim od otrok, ob njej pa pripisal: "O, Beograd, čudovit si!" Pozneje je delil še eno iz hotelske sobe, nastala pa je med pripravami na koncert.

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