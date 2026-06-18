Ricky Martin navdušil v Beogradu, na koncertu tudi Ceca

Portoriški pevec Ricky Martin je v sklopu svoje evropske turneje nastopil tudi na 5. festivalu Belgrade River Fest, kjer je navdušil številne oboževalce, med katerimi je bila tudi Ceca. Ta je na družbenem omrežju delila posnetek, na katerem je pokazala prizorišče, sama pa je sedela v prvi vrsti pod odrom, ob njem pa pripisala: "Bilo je nepozabno!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Martin je v Srbijo prispel že nekaj dni pred koncertom, prosti čas pa je izkoristil za raziskovanje prestolnice in druženje s svojimi otroki. Kot je poročal Telegraf.rs, si je pevec želel za spomin kupiti tudi nekaj spominkov, voznika taksija pa naj bi prosil, da je ustavil pred eno od lokalnih trgovin, kjer si je kupil šajkačo, tradicionalno srbsko kapo, in srbsko zastavo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke