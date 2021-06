Ricky Martin o odmevnem intervjuju: Nisem bil pripravljen priznati, da sem gej

"Ko je šokirala z vprašanjem, sem se počutil napadenega, saj nisem bil pripravljen priznati, da sem gej. Bilo me je zelo strah," je dejal in hkrati priznal, da ga je po tem pestila posttravmatska stresna motnja (PTSD). Ricky je o svoji spolni usmerjenosti spregovoril šele deset let kasneje, ko je Oprah Winfrey zaupal, da je biseksualec, leto kasneje pa se je na odru podelitve nagrad GLAAD zahvalil svojemu izbrancu. To, da je homoseksualec, pa je uradno zapisal tudi na svoji spletni strani, objavo pa so povzeli vsi svetovni mediji.