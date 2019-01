Ricky Martin po dvojčkih dobil hčerko

''Presrečna sva, da lahko sporočiva, da sva postala starša čudovite in zdrave deklice, ki sva jo poimenovala Lucía Martin-Yosef. To je bilo nedvomno edinstveno praznovanje rojstnega dne in božiča v naših življenjih. Tako njuna brata kot Juan in jaz smo popolnoma zaljubljeni v našo dojenčico in hvaležni, da lahko začnemo leto 2019 z najboljšim darilom, ki bi ga lahko dobili, darilom življenj,'' jeRicky Martin zapisal na Instagram pod fotografijo, na kateri skupaj z možem Jwanom Yosefomdržita hčerkine rokice.