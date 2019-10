Ricky Martin po hčerki dobil sina

Ricky Martin, ki je zaslovel z uspešnicami, kot sta Livin' la Vida Loca in She Bangs, je leta 2008 postal oče dvojčkovMattea in Valentina, ki ju je rodila nadomestna mati. Že takrat so se pojavili dvomi o njegovi spolni usmerjenosti. Ricky in Jwan sta se spoznala aprila leta 2016, leto kasneje pa sta se sprehodila do oltarja. Že takrat sta dala vedeti, da si želita skupnega otroka in tako sta se lanskega decembra razveselila deklice Lucie.