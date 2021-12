Ricky Martin praznuje – 50 svečk za kralja latino popa

Portoriški pevec je dopolnil petdeset let. Avtorju uspešnic, kot sta Livin' La Vida Loca in She Bangs, so pripisali zasluge, da je v ameriško pop glasbo vnesel vplive latino kulture, označili so ga tudi za kralja latino popa. Glasbo ustvarja v španskem in angleškem jeziku, preizkusil pa se je tudi v filmu in na televiziji.

Ricky Martin se je kot Enrique Martin Morales rodil 24. decembra 1971 v portoriškem San Juanu. Svojo uspešno kariero je zgradil po letu 1991, ko je izdal debitantski album Ricky Martin, ta pa je doživel izjemen uspeh – prodanih je bilo kar pol milijona izvodov. Pred tem je bil član fantovske skupine Menudo, ki je postala ena najbolj znanih najstniških latino skupin. Že od malega pa je bil vajen nastopati v reklamah. icon-expand Ricky Martin FOTO: AP Prvo nominacijo za grammyja je dobil s četrto ploščo Vuelve, obenem pa tudi povabilo za nastop na podelitvi, s katere je odšel s kipcem za najboljši latino pop album. Po štirih albumih v španščini, s katerimi je že dosegel komercialni uspeh v Latinski Ameriki, Evropi in Aziji, je nato leta 1999 s prvo ploščo v angleščini, ki jo je ponovno poimenoval Ricky Martin, ciljal predvsem na ameriško občinstvo. Skladba Livin' la Vida Loca se je povzpela na vrhove lestvic v več državah in je do danes ostala njegova največja uspešnica. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pesem je obveljala tudi za začetek preboja latino popa v angleška govorna okolja z izvajalci, kot so še Jennifer Lopez, Enrique Iglesias in Shakira. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke