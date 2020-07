Ricky Martin s štirimi otroki na redki družinski fotografiji

Na fotografiji v reviji Vogue je 48-letni zvezdnik v družbi soproga Jwana Yosefa in njunih štirih otrok, 11-letnih dvojčkov Mattea in Valentina , enoletne Lucie ter osemmesečnega Renna . ''Nahajam se v našem domovanju v družbi moža, svoje mame Nereide in mojih štirih otrok,'' je pevec opisal pisano druščino, ki mu krajša čas v karanteni. ''Ni se težko zamotiti in biti zaposlen, saj imam polne roke z dvema malčkoma in dvojčkoma, ki sta v prednajstniški fazi,'' je še povedal.

''Kaj najbolje opiše mojo karanteno? Pleničke, glasba in jaz, ki osebno dezinficiram vse, kar nam dostavijo. V tem času pa sem se naučil tudi pomivati okna ter likati rokave, kot nihče poprej,''je povedal o zadolžitvah in stvareh, ki mu jih je prinesel prisilen počitek in odsotnost s koncertnih odrov. V karanteni je ugotovil tudi, da so njegovi najboljši in najiskrenejši kritiki njegovi otroci: ''So zelo izbirčni in imajo radi glasbo. Ko pride do tega, da nečesa ne marajo, nimajo ovir in filtrov, povedo naravnost. To je čisto in nepokvarjeno mnenje. Pogosto tudi podajo kakšno idejo, ki jo ukradem. Lepo je.''