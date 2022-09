Ricky Martin se bo soočil z novimi obtožbami spolnih zlorab

Ricky Martin se bo moral boriti v novi bitki spolnih zlorab, ki naj bi ga jih znova obtožil nečak Dennis Yadiel Sánchez . Ta je svojega slavnega strica pred več kot mesecem že obtožil spolnih zlorab in zahteval pripoved približevanja, nato pa vse skupaj umaknil. Pevec je zoper 21-letnega sorodnika pred dnevi vložil tožbo, v kateri zahteva 20 milijonov odškodnine zaradi blatenja in izgube dobička, kot kaže, pa se bo sočasno moral znova boriti tudi z obtožbami spolnih zlorab.

Portoriški pevec je pred dnevi vložil tožbo zoper Sáncheza, v kateri trdi, da so bile nečakove obtožbe incesta in spolnih zlorab podane z namenom, da bi uničile njegov sloves, zato Martin sedaj od sorodnika zahteva odškodnino v vrednosti 20 milijonov evrov. Dennis Sanchez, ki je sin Rickyjeve polsestre Vanesse Martin , je meseca julija trdil, da je bil žrtev sedemmesečnega incestnega razmerja s stricem, ki ga je spolno zlorabljal. Martinov odvetnik je vse obtožbe zanikal in dejal, da jih je navedla oseba z duševnimi težavami.

"Te obtožbe so divje žaljive in popolnoma ločene od realnosti," je za Deadline dejal zvezdnikov odvetnik José Andréu-Fuentes . "Ko je ta moški v preteklosti že navajal podobne trditve, je bil njegov primer umaknjen, saj je sam pod prisego priznal, da ga Ricky Martin ni nikoli zlorabil," je nadaljeval odvetnik.

V tožbi, ki jo je pred dnevi vložil Ricky, je navedeno, da se je njegov nečak vseskozi bahal s poznanstvom in izpostavljal sorodstvene vezi s pevcem, v obdobju štirih mesecev mu je poslal celo po deset sporočil dnevno. 21-letnika je ob tem označil za "neprilagojenega posameznika". Sanchez je prav tako javno objavil Martinovo telefonsko številko in brez njegovega dovoljenja vzpostavil Instagramovo stran za enega od njegovih štirih otrok.

Ko je tožbo, uperjeno proti stricu, umaknil, se je oglasil tudi Martin in izrazil olajšanje nad dejstvom, da se mu ne bo potrebno zagovarjati na sodišču, obenem pa opozoril na negativne posledice, ki jih tovrstne obtožbe prinašajo, ter da vplivajo nanj in na njegove bližnje: "Hvala bogu, da so se te navedbe izkazale za neresnične, vendar vam bom kljub vsemu povedal resnico. To je bilo tako boleče in uničujoče zame, za mojo družino in prijatelje, da tega ne privoščim nikomur."