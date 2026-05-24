Tuja scena

Ricky Martin: Spominjal se bom le neverjetne energije

Podgorica, 24. 05. 2026 12.10 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Ricky Martin

Čeprav so njegov koncert v Podgorici zaradi napada s solzivcem prekinili, se je Ricky Martin odločil, da se bo dogodka spominjal po lepih občutkih. Po dveh dneh se je oglasil na družbenih omrežjih, kjer se je z objavo posnetka odzval na celotno dogajanje. Kot je zapisal, mu bo v spominu ostala neverjetna energija občinstva, in dodal, da se bo v Črno goro zagotovo še vrnil.

Koncert slavnega latino zvezdnika se v Podgorici ni odvil povsem po njegovih željah ali željah organizatorjev in obiskovalcev, a kljub vsemu se je Ricky Martin odločil, da si dogodka ne bo zapomnil po slabih stvareh. "Črna gora, odločil sem se, da se bom spominjal samo neverjetne energije, ki sem jo dobil od vas. Občinstvo je bilo toplo in polno ljubezni," se je po dveh dneh na družbenih omrežjih oglasil pevec.

Ricky Martin se je odzval na napad na svojem koncertu.
FOTO: Instagram

Zvezdnik se je z objavo videoposnetka koncerta in zapisa v jeziku gostujoče države ter v angleščini odzval na dogodek, ki je pretresel javnost. "Skupaj smo slavili glasbo, kulturo in seveda vašo neodvisnost. Še vedno sem pod vtisom tega neverjetnega večera, ko sem nastopal za vas," je še zapisal pevec in dodal: "Hvala, ker ste me povabili. Zagotovo se bom še vrnil k vam."

Preberi še Solze, vpitje in preplah: obiskovalec ogrozil koncert Rickyja Martina

Slavni 54-letnik je v Črni gori nastopil na veliki proslavi ob 20. obletnici neodvisnosti Črne gore. Dogodek, ki bi moral biti vrhunec praznovanja, je žal zaznamoval neprijeten incident, ki je povzročil prekinitev nastopa. Ob zaključku praznovanja je neznanec v množici sprožil solzivec, zato so se obiskovalci razbežali v vse smeri, po poročanju tujih medijev pa je bilo slišati glasno vpitje, krike in celo prestrašen jok. Kljub varnostnim opozorilom se je portoriški pevec po incidentu vrnil na oder in do konca izvedel načrtovan nastop.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Ricky Martin Črna gora Podgorica koncertni incident solzivec proslava neodvisnosti

