Ricky Martin: Spominjal se bom le neverjetne energije

Koncert slavnega latino zvezdnika se v Podgorici ni odvil povsem po njegovih željah ali željah organizatorjev in obiskovalcev, a kljub vsemu se je Ricky Martin odločil, da si dogodka ne bo zapomnil po slabih stvareh. "Črna gora, odločil sem se, da se bom spominjal samo neverjetne energije, ki sem jo dobil od vas. Občinstvo je bilo toplo in polno ljubezni," se je po dveh dneh na družbenih omrežjih oglasil pevec.

Ricky Martin se je odzval na napad na svojem koncertu. FOTO: Instagram

Zvezdnik se je z objavo videoposnetka koncerta in zapisa v jeziku gostujoče države ter v angleščini odzval na dogodek, ki je pretresel javnost. "Skupaj smo slavili glasbo, kulturo in seveda vašo neodvisnost. Še vedno sem pod vtisom tega neverjetnega večera, ko sem nastopal za vas," je še zapisal pevec in dodal: "Hvala, ker ste me povabili. Zagotovo se bom še vrnil k vam."