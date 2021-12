Ricky Martin v kopalni kadi: Dan v pisarni

"Dan v pisarni," je fotografijo, na kateri slavni pevec, oblečen v kopalke, pozira v kopalni kadi, pospremil Ricky Martin . Zraven je zapisal ključnika oziroma hashtaga #snemanjevideospota in #novisingel. Zvezdnik je med poziranjem v vodi seveda pokazal svoje tetovirano telo, veliko pozornosti pa je bila nedvomno deležna njegova velika tetovaža, ki se razprostira od njegovih prstov na desni nogi pa vse do kolena.

Ricky, ki bo 24. decembra praznoval okrogli jubilej 50 let, je v nedavnem videu, ki ga je objavila revija Vogue, razkril eno od svojih lepotnih skrivnosti, ki sestoji iz nanašanja ledu na obraz, kar zmanjšuje pore na koži.

Leta 2008 je Ricky postal oče dvojčkov Mattea in Valentina, ki ju je rodila nadomestna mati. Že takrat so se pojavili dvomi o njegovi spolni usmerjenosti, dve leti kasneje pa je oboževalcem preko svoje spletne strani sporočil resnico, da je gej. Leta 2016 je spoznal svojega bodočega moža Jwana Yosefa, s katerim sta se leto kasneje sprehodila do oltarja. Že takrat sta dala vedeti, da si želita skupnega otroka in tako sta se decembra 2018 razveselila deklice Lucie. Oktobra 2019 pa presenetila z novico, da sta dobila še sina Renna.