Ricky Martin z možem pričakuje še enega otroka

Portoriški glasbenik Ricky Martin se je udeležil dogodka v Washingtonu, na katerem so ga spremljali mož Jwan Yosef ter 11-letna dvojčka Valentino in Matteo . Najmlajša članica družine Lucia , ki je stara komaj devet mesecev, pa je ostala doma v varstvu.

"Moja družina je tukaj. Moj mož, Jwan, rad te imam. Moja prečudovita dvojčka, Valentino in Matteo, sta tudi tukaj. Rad vaju imam z vsem svojim srcem. Sta moja moč, vsak dan me navdihujeta, me motivirata, da delam, kar delam. Sta res neverjetna otroka. Rad vaju imam. Lucia, moja dojenčica, ki je danes ni tukaj z nami, ampak je ostala doma s svojo babico, je luč v mojem življenju," je Ricky Martin povedal med sprejemanjem nagrade, a se nikakor ni mogel zadržati in je s svetom želel deliti prečudovito novico, zato je nadaljeval: "Mimogrede, moram naznaniti, da sva noseča. Pričakujeva naraščaj. Tako je! Res imam rad velike družine."

Ricky Martin, ki je zaslovel z uspešnicami, kot sta Livin' la Vida Loca in She Bangs, je leta 2008 postal oče dvojčkov Mattea in Valentina, ki ju je rodila nadomestna mati. Že takrat je pod vprašanje postavil svojo spolno usmerjenost. Ricky in Jwan sta se spoznala aprila leta 2016, leto kasneje pa sta se sprehodila do oltarja. Že takrat sta dala vedeti, da si želita skupnega otroka. Lanskega decembra sta se tako razveselila deklice Lucie, družinica pa se bo zdaj povečala še za enega člana ali članico.