Ricky Martin z novim videzom: pobarval si je brado

Martin in Yosef skupaj vzgajata štiri otroke: 11-letna dvojčka Mattea in Valentina, eno leto starega sina Renna in dveletno hčerko Lucio. Ricky Martin je novembra v intervjuju za Accesspovedal, da so njegovi otroci najstrožji in najiskrenejši kritiki, kar zelo spoštuje.

Ricky je imel za leto 2020 sicer velike glasbene načrte, ki pa mu jih je uničila pandemija covida-19. S španskim pevcem Enriquejem Iglesiasom, ki že več let živi v Miamiju, sta načrtovala skupno turnejo po Ameriki. Za ogrevanje pred koncerti pa bi moral poskrbeti vse bolj priljubljeni kolumbijski glasbenik, nominiran za grammyja, 26-letni Sebastián Yatra. Turnejo je trojica prestavila za eno leto.