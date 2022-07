Ricky Martin zanikal incestno razmerje z nečakom.

Pevec legendarne Livin' La Vida Loca se je nedavno znašel v precej resni situaciji, ko ga je bližnji družinski član obtožil grozovitih dejanj. Portoriški pevec Ricky Martin je navedbe ameriških medijev, ki so se razpisali o družinskem nasilju, sicer že pred časom odločno zanikal, sedaj pa je za Deadline spregovoril še njegov odvetnik in ostro zanikal domnevno incestno razmerje med Martinom in njegovim 21-letnim nečakom Dennisom Yadielom Sanchezom .

"Ricky Martin z nečakom nikoli ni imel kakršnegakoli spolnega ali romantičnega razmerja. Nažalost je te obtožbe podala oseba, ki se sooča z velikimi duševnimi težavami," je dejal odvetnik Marty Singer in se s tem navezal na Martinovega brata in Sanchezovega očeta Erica Martina, ki je za španski medij dejal, da je prav njegov sin in zvezdnikov nečak žrtev, o kateri so pisali ameriški mediji.

"Ricky Martin nikoli ni in nikoli ne bo del takšnega spolnega ali romantičnega razmerja s svojim nečakom. Že sama ideja ni zgolj neresnična, ampak tudi ogabna," je še poudaril odvetnik in izjavo za javnost zaključil z besedami: "Upamo, da bo ta oseba (Martinov brat, op.a.) dobila pomoč, ki jo tako urgentno potrebuje. Še bolj pa upamo, da bo sodnik ta grozni primer čimprej ovrgel, ko bo videl vsa dejstva."