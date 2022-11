Ridley Scott, režiser Iztrebljevalca in Gladiatorja, pri 85 letih še brez oskarja.

Angleški režiser in producent Ridley Scott je z Napoleonom ustvaril zgodovinski ep s številnimi prizori vojskovanja ter eksplozivno ljubezensko zgodbo. Film so začeli snemati februarja v Angliji in na Malti. Film je sedaj v postprodukciji in filmska industrija se sprašuje, ali bo težko pričakovani prestižni projekt prispel v kinematografe še pred koncem leta. To je namreč predpogoj, da se Scott z Napoleonom poda v tekmo za oskarja 2023. Scott, ki praznuje 85. rojstni dan, je v Napoleonu znova zbral zvezdniško ekipo. Oskarjevec Joaquin Phoenix, ki je že blestel kot mogočni rimski cesar v Gladiatorju, zdaj igra moči željnega francoskega cesarja Napoleona, Vanessa Kirby pa stopa v čevlje cesarice Josephine.

Scott je lani za spletni portal Deadline.com povedal, da ga je Napoleon vedno fasciniral. "Pojavil se je od nikoder, da bi zavladal vsemu, obenem pa bil vpleten v ljubezensko vojno s svojo prešuštniško soprogo Josephine," je povedal takrat. Po Napoleonu ima Scott v načrtih nadaljevanja Gladiatorja.

Režiserski prvenec Dvoboj do iztrebljenja je takrat 40-letni Scott posnel leta 1977. Z njim je na filmskem festivalu v Cannesu takoj dobil nagrado za mlade talente. Od takrat se je podpisal pod skoraj 30 filmov, med njimi so kultni in nagrajeni filmi, kot so Osmi potnik, Iztrebljevalec, Thelma in Louise, Gladiator, Marsovec in Hiša Gucci, a je Scott vse do danes ostal praznih rok, ko gre za oskarje.