Rihanna si po Super Bowlu ne bo vzela daljšega premora. Pevka, rojena na Barbadosu, bo na podelitvi najpomembnejših filmskih nagrad v Hollywoodu izvedla pesem Lift Me Up, ki je nominirana za oskarja za najboljšo izvirno pesem in je bila uporabljena v filmu Črni panter: Wakanda za vedno.

Rihanna bo po Super Bowlu zavzela tudi oder oskarjev. Pevka bo na podelitvi prestižnih filmskih nagrad v Hollywoodu izvedla pesem Lift Me Up, ki je nominirana za oskarja za najboljšo izvirno pesem. Skladba je bila uporabljena v filmu Črni panter: Wakanda za vedno, težko pričakovanem nadaljevanju filma Črni panter. icon-expand Rihanna bo po Super Bowlu zavzela tudi oder oskarjev. FOTO: Profimedia Letošnja podelitev oskarjev bo 12. marca v gledališču Dolby v Los Angelesu. Vodil jo bo komik Jimmy Kimmel. Akademija filmske znanosti in umetnosti je sicer nedavno sporočila še eno novost: Na letošnjih oskarjih bo prisotna krizna ekipa, ki bo zadolžena za reševanje incidentov na prireditvi. Odločitev je bila sprejeta kot odgovor na lanskoletni škandal, ko je Will Smith Chrisu Rocku na podelitvi prestižnih nagrad primazal zaušnico. "Imamo celotno krizno ekipo, česar še nikoli nismo imeli, in veliko scenarijev," je za revijo Time povedal izvršni direktor Akademije Bill Kramer. "Pretresli smo več scenarijev, zato upamo, da smo pripravljeni na vse, česar zdaj ne moremo predvideti, a če se zgodi, smo pripravljeni," je dodal. PREBERI ŠE Rihanna na Super bowlu razkrila nosečnost Spomnimo, Rihanna se je nedavno vrnila na odrske deske v velikem slogu. Med polčasom je na Super Bowlu postregla z venčkom svojih največjih uspešnic, najbolj pa je po nastopu odmevalo razkritje, da pričakuje drugega otroka.